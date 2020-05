„Möchte auf keinen Einzigen verzichten“

Kicker mit Migrationshintergrund gibt es aber nicht nur im ÖFB-Team. Auch in der Bundesliga (zum Beispiel Rieds Anel Hadzic) und im Amateurfußball sind immer mehr Spieler zu finden, die ihre Wurzeln in der Türkei oder in Ländern von Ex-Jugoslawien haben. „Für sie werden die Vereine zu einer Art Heimstätte. Dadurch funktioniert auch die Integration in die Gesellschaft besser“, sagt Willi Prechtl, der Präsident des oö. Verbandes (OÖFV).

Der Fußball übernehme eine ganz wichtige soziale Rolle. Bei der Feuerwehr oder Rettung gebe es laut Prechtl hingegen nur ganz wenige Migranten. Oberösterreichs oberster Fußballer betont aber auch, dass sich Kicker mit ausländischen Wurzeln genauso wie alle anderen Spieler im Team einordnen müssen. „Für sie gibt es keine Ausnahmen.“ Ein Gefälle gebe es noch zwischen Stadt und Land. Vereine in Ballungszentren wie Linz, Wels, Steyr oder Traun haben deutlich mehr fußballspielende Migranten als Vereine aus dem Inn- und Mühlviertel oder aus dem Ennstal.