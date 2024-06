Mitschülerin eingesperrt: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Linzer Gymnasiasten

Mehrere Schüler eines Linzer Privatgymnasiums sollen auf einer Projektwoche in Italien eine Mitschülerin in ein Zimmer gezerrt, eingesperrt und gezwungen haben, sie zu massieren, berichtete die "Krone" (Freitag-Ausgabe).

Laut "Krone" sollte es eine kulturelle und spirituelle Projektwoche in Assisi werden, an der 44 Schüler und drei Lehrkräfte teilnahmen. Gemäß dem Artikel sollen sieben Burschen an dem Vorfall beteiligt gewesen sein, gegen vier wird nun ermittelt.