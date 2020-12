Mit Yoga raus aus dem Stress-Rad

Nachdem ich in letzter Zeit zum „Auslüften“ wieder mehr laufe, empfand ich meine Füße verspannt und verzogen. Durch die Übungen beim Yoga (Asanas) richtete ich auch diese gut aus und habe nun wieder einen guten, ausgeglichenen und sicheren Stand – im doppelten Sinn. Da mich in der letzten Zeit gehäuft Patienten wegen Schmerzen im Bewegungsapparat aufsuchen, habe ich beschlossen, heute darüber zu schreiben. Bereits junge Menschen leiden häufig an funktionellen Fußfehlstellungen. Das bedeutet, dass man diese nicht nur mittels angepasster Einlagen, sondern auch durch Gymnastik therapieren kann. Unser Fußgewölbe ist oft abgeschwächt, mit Gleichgewichtstraining kann man es stärken und damit nicht nur Schmerzen in den Füßen und Sprunggelenken vorbeugen. Die Fehlhaltung breitet sich aus und führt in weiterer Folge zu Knie-, Hüft- und schlussendlich Kreuzschmerzen. Yoga eignet sich hier perfekt, denn es werden auch Muskeln gedehnt und die Beweglichkeit von Hüften und Wirbelsäule verbessert. Wenn Sie noch an den beruhigenden Effekt denken, ist gerade jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg ins Yoga.

Silke Kranz ist Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell