Mit Shakespeare bis ans Lebensende

Dass Wurzeln des Regisseurs und Schauspielers Henry Mason in England liegen, lässt sich an seinen Vorlieben erkennen. „Ich mag es, wenn die Tragik in die Komik kippt und umgekehrt“, sagt der Künstler. Und das schlägt sich auch in der Stückauswahl für die Kulturfabrik Helfenberg nieder, wo der in London Geborene die wenig bekannte Tragikomödie Wiliam Shakespeares „Das Wintermärchen“ inszeniert. Premiere ist am 26. Juli.

„Es ist wahnsinnig spannend. Der erste Teil ist ein Familienthriller. Dabei geht es um einen Mann, der dem Eifersuchtswahn verfallen ist und seine Familie kaputtschlägt. Der zweite Teil handelt von der 16-jährigen Tochter und von der Familienzusammenführung“. Hier verwandle sich das Spätwerk Shakespeares in eine Komödie. Faszinierend sei „Das Wintermärchen“, das ihn schon lange gereizt hatte, vor allem wegen der Menge der Themen wie Vergebung oder der Kreislauf des Lebens.

Zweifellos ist der englische Dramatiker der Lieblingsautor des 37-Jährigen, dessen Muttersprache die englische ist. Sein Vater stammt aus Großbritannien, die Mutter aus Neuseeland. Er könnte bis an sein Lebensende alle Stücke des Autors inszenieren. Das Besondere der Werke erschließe sich aber eben nur im Englischen. „ Shakespeare ist unübersetzbar. Eine Übertragung kann höchstens nur das Original erahnbar machen“, erzählt der Regisseur, der mit seinen Eltern vor mehr als 20 Jahren nach Oberösterreich zog.