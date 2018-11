Mit Mühlviertler Folk und Blues bis Wien und Oberbayern

„Wir produzieren unsere Musik selbst, das gibt uns Freiraum in der Gestaltung und der Zeiteinteilung. Außerdem lernen wir ständig dazu“, sagt Sigi Mittermayr. Der 35-Jährige hat zu Hause in St. Stefan am Walde (Bezirk Rohrbach) ein eigenes Tonstudio.

Mit Georg Höfler (29) macht er Mühlviertler Folk und Blues, mit englischen Texten. Höfler stammt aus St. Martin im Mühlkreis und lebt in Linz. „Trotzdem fühle ich mich als Mühlviertler“ sagt er im Gespräch mit dem KURIER. Wenn er etwas schreibt, gehe es automatisch in Richtung Folk und Blues. „Wir nehmen auch Einflüsse anderer Genres auf. Aber Blues ist der Ursprung, auch von der Popularmusik.“