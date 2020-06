Mit Laufrad über Staatsgrenze

Wir sind alle überglücklich, dass dem Christoph nichts passiert ist", sagt Großmutter Angela S. und seufzt erleichtert. Der Zweijährige hatte am Donnerstag mit einer abenteuerlichen Aktion die ganze Familie, Polizisten aus Bayern und OÖ sowie die Betreuer seines Kindergartens in Atem gehalten.

Der kleine Christoph hatte sich am späten Vormittag unbemerkt auf sein Laufrad gesetzt und versucht, allein von Neuhaus am Inn ( Bayern) zu Oma und Uroma nach Brunnenthal bei Schärding (OÖ) zu fahren. Da im Kindergarten aufgrund von Bauarbeiten eine Tür nur angelehnt war, konnte er entwischen und mehr als drei Kilometer bis in die Nachbarstadt Schärding fahren. Erst dort fiel der Bub einem Autolenker auf, der sofort reagierte, während andere Passanten den Zweijährigen nicht beachteten.