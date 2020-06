Mit Kiffen zur Schizophrenie

Völlig entspannt und nie aggressiv, so stellte man sich lange Zeit den Klischee-Kiffer vor. Bis vor wenigen Jahren galt die weiche Droge Cannabis als harmlos. Die Ergebnisse aktueller wissenschaftlicher Tests führten aber zu einem Umdenkprozess. So ungefährlich, wie einst dargestellt, ist das beliebteste aller illegalen Rauschmittel doch nicht.

Studien belegen, dass die diversen Rauschmittel aus der Hanfpflanze in die Abhängigkeit führen und emotionale Sinneseindrücke intensivieren können. Bei jungen Menschen, die oft „etwas rauchen“, erhöht sich sogar das Risiko für Psychosen – bis hin zur Schizophrenie.

Negative Auswirkungen hatte der exzessive und langjährige Cannabiskonsum etwa bei Klaus H. Dem 30-Jährigen wurde in der Vorwoche im Landesgericht Linz ein Prozess wegen Mordes an einem Mitbewohner in einer Sozialeinrichtung in Schönau gemacht. Der an Schizophrenie erkrankte Mann, der in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wurde, soll bereits im Alter von 14 angefangen haben, regelmäßig Cannabis zu konsumieren.

„Bis zum 17. Lebensjahr war er unauffällig, dann gab es einen abrupten Knick im Lebenslauf“, stellte Psychiaterin Heidi Kastner fest. Cannabis dürfte sein Leiden forciert haben. Durch Rauchen des Rauschmittels dürfte die Krankheit drei bis vier Jahre früher zum Ausbruch gekommen sein. H. wurde beinahe jährlich in das Wagner-Jauregg-Spital nach Linz eingewiesen. Doch bei der Behandlung gab es keinen Durchbruch, weil er sich an die Auflage, abstinent zu bleiben, nicht gehalten haben soll. „Die Einnahme von Cannabis bewirkt, dass psychotische Menschen noch psychotischer werden“, begründete Kastner.