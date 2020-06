Mit Jodlern und Märchen rauf auf die heimischen Berge

Die Route ist geplant, es gibt Tipps zur Umgebung, viel Wissen im Gepäck und jede Menge Unterhaltung: Wer eine Wanderung mit Oberösterreichs WanderführerInnen bucht, braucht nur mehr zu gehen – für alles andere ist gesorgt. Rund 70 geprüfte Wander- und Schneeschuhführer gibt es in OÖ, Sabina Haslinger ist eine davon. Und zeitgleich Beirätin ihrer Sparte im oö. Berg- und Schiführerverband.

Über Stock und Stein

Mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen lebt die 38-Jährige in Ried im Traunkreis. Wer Haslinger für eine Tour bucht, bekommt nicht nur eine sichere, dem Können angepasste Route, sondern ein paar extra Goodies: „Ich baue immer wieder Jodler ein, ich erzähle Märchen, ich bin auch ausgebildete Kräuterpädagogin und weiß allerhand zur Flora rund um uns.“ Jodelnd und erzählend geht es also über Stock und Stein.

In Oberösterreich ist Sabina Haslinger am liebsten am Kasberg und im Toten Gebirge unterwegs. Ihr Hobby und Nebenjob hat sich mittlerweile zu ihrem Brotberuf entwickelt. Wie Haslinger haben auch ihre Kolleginnen und Kollegen unter den Wanderführern bestimmte Schwerpunkte: Der eine coacht beim Gehen, die nächste bringt Energetik und und noch einer Kunst ins Spiel – immer in Verbindung mit der Natur und den Bergen.

https://sabinahaslinger.eu

www.bergfuehrerooe.at