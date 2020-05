Mit Dreieck in den Charts

Der erste Erfolg stellte sich bald ein: Die Debüt-Single "Gefährlich" kletterte in den österreichischen Charts immerhin bis auf Rang elf. "Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet", so Hirner.



Kein Wunder, dass Hitproduzent Alexander Kahr, der schon erfolgreich mit Christina Stürmer und Luttenberger*Klug arbeitete, auf die Gruppe aufmerksam wurde. "Es ist natürlich toll, dass uns ein Mann wie Kahr unterstützt", sagt Hirner, die trotz ihrer zierlichen Figur eine echte Rockröhre ist. "Ich steh' total auf Amy Winehouse, aber nur vom Musikalischen her", erzählt die Nachwuchs-Musikerin.



Auch die Rolling Stones sind ein großes Vorbild. "Wir haben einige ihrer Songs gecovert. Mick Jagger ist wirklich einer der Größten im Musikgeschäft", kommt die 18-Jährige ins Schwärmen. Im Frühjahr 2011 hat dann Derndorfer die Gruppe verlassen. Hirner: "Sie will sich auf ihren Schulabschluss konzentrieren."

Zu zweit wurde schließlich eine neue CD aufgenommen. Der Name: "Dreieck sticht." "Wir denken nicht daran, den Namen unserer Band zu ändern."