Mit der Tochter auf dem Regiestuhl

Die Landeshauptstadt wird in dieser Woche zum neunten Mal das Mekka für heimische Cineasten. Das Crossing-Europe-Festival zeigt vom 24. bis 29. April 146 Filme unterschiedlicher Sparten.

Mit der Österreich-Premiere von David Fischers Six Million and One wird der neue Ursulinensaal im Kulturquartier in Beschlag genommen, der ab heuer neben dem City- und dem Moviemento-Kino als Festspielort fungiert. Im Film erforscht der israelische Regisseur mit seinen Geschwistern die KZ-Stationen seines Vaters in Oberösterreich (Di., 24. 4., 20.30 Uhr im Ursulinensaal und um 21 Uhr im Movie 2).

Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation von Kurt Langbeins Grenzfälle – erzählt von Robert Menasse. Darin begleitet der Regisseur den Schriftsteller zu Menschen, die Grenzen überwinden. (So., 29. 4., 18 Uhr, Ursulinensaal).

Ein Schwerpunkt des Festivals ist die Reihe Local Artists, bei dem das oberösterreichische Filmschaffen in den Mittelpunkt rückt. David Gross geht in Holy Waters der Frage nach, ob das Wasser wirklich Wunder bewirken kann und begegnet dabei Gurus und Marienverehrerinnen. (Do., 26. 4., 21 Uhr, Movie 2, So. 29. 4., 13.30 Uhr, Movie 2).

Mit dabei ist auch die Uraufführung des Werks Attwenger Fluxgigs. Markus Binder vom Duo Attwenger hat hierfür drei Monate Tourneeleben mit seiner Handy-Kamera aufgezeichnet. (Mi., 25. 4., 18.30 Uhr, Movie 2 und Sa., 28. 4., 20 Uhr, KAPU).

Kartentelefon: 0680/5061506