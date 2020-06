Mit der Badewanne auf der Bühne

Der in Steyr geborene Bertl Mütter lernte in seiner Kindheit Blockflöte und Tenorhorn, bevor er zur Posaune kam. Neben seiner Solotätigkeit spielt er auch gerne mit kleineren Gruppen. Der 47-Jährige wollte als Kind Pfarrer werden und hat ein Theologiestudium begonnen. Später studierte Jazz-Posaune in Graz. Der Musiker hat zahlreiche Konzerte im Ausland gespielt, unter anderem im Iran oder in Indonesien. Er arbeitete mit Autoren wie Josef Haslinger, Franzobel und Gert Jonke zusammen. Selbst ist er auch literarisch aktiv. Täglich schreibt er auf seiner Homepage einen Blog.

Der Musiker komponiert Auftragswerke für junge Musiker. Derzeit arbeitet er für das Akkordeon-Duo Dyas. Außerdem widmet er sich seiner Dissertation an der Kunstuni Graz über den „creativen prozeß“.