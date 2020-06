Mit Auto in Stausee gestürzt: Jugendliche retteten sich selbst

Buchstäblich in letzter Sekunde konnten sich fünf 17-jährige Jugendliche aus ihrem Auto retten, das am Samstagabend in Gosau, Oberösterreich, in einen Stausee gestürzt war.

„Wir wollten den Wagen eines Freundes bewegen, weil er schon zwei Monate gestanden ist“, erzählt einer der Mitfahrer, Lukas Weber aus Bad Goisern.

Der 17-Jährige Lenker, ein Probeführerscheinbesitzer, verlor bei der Probefahrt in einer Rechtskurve auf der Pass Gschütt Straße (B166) die Kontrolle über das Auto. Der Pkw geriet ins Schleudern, touchierte eine Leitplanke und durchstieß einen Holzzaun. Dann stürzte das Auto in den See und versank binnen Sekunden zwei Meter tief. „Das Wasser ist plötzlich hereingekommen. Ich habe geglaubt, jetzt ist es aus“, erinnert sich Weber, der in der Mitte der Rückbank gesessen hatte, an den dramatischen Moment.