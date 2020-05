Missbrauchsverdacht: Nachbarn zweifeln

Nach Bekanntwerden der Inzestvorwürfe gegen den 80-jährigen Gottfried W. herrschen in dessen Heimatgemeinde im Bezirk Braunau weiter große Bestürzung - und Zweifel. Viele seiner Freunde und Bekannten können oder wollen nicht wahrhaben, dass sie möglicherweise vier Jahrzehnte lang von W. getäuscht worden sein sollen.

"Das kann ich mir vom Friedl überhaupt nicht vorstellen", sagt ein Nachbar und schüttelt den Kopf. "Wir hätten es doch schon vor langer Zeit merken müssen, wenn er solche Anwandlungen gehabt hätte."



Auch eine ältere Frau am Stammtisch jener Tankstelle, in der W. regelmäßig auf mehrere Gläser Bier vorbeigekommen ist, will nichts bemerkt haben. "Mir wäre nie auch nur der geringste Verdacht gekommen, dass er gefährlich sein könnte."



G. habe sich ihr gegenüber in all den Jahren nicht ein einziges Mal als sexuell aggressiver Mensch präsentiert.



Auch ein Neffe des Verdächtigen, der mit dem Fahrrad zum Haus gefahren kommt, in dem die Übergriffe stattgefunden haben sollen, weigert sich, die Anschuldigungen seiner beiden Cousinen ernst zu nehmen: "Das ist unfassbar, die Zwei haben einen Huscher."