15 Jahre Haft für Haupttäter im Welser Missbrauchsprozess

Zwei mehrfach verurteilte Sexualstraftäter sind am Mittwoch im Landesgericht Wels neuerlich wegen Missbrauchstaten verurteilt worden. Ein 79-Jähriger fasste sieben Jahre aus, sein 53-jähriger Komplize die Höchststrafe von 15 Jahren. Daneben wurden beide in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. "Sie arbeiten symbiotisch zusammen, um sich jugendliche Burschen gefügig zu machen", sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Bei dem 79-jährigen Erstangeklagten handelt es sich um den Haupttäter aus einem großen Kindesmissbrauchsfall im Salzkammergut Ende der 1990er-Jahre, in dem es um den Missbrauch zahlreicher Kinder und Jugendlicher ging. Noch aus dem Gefängnis heraus hatte er Drohbriefe an Opfer verfasst, was ihn neuerlich vor Gericht brachte. Der 53-Jährige, mit dem er gemeinsam vor Gericht stand und der ebenfalls ein entsprechendes Strafregister hat, war einst selbst Opfer des 79-Jährigen.

"Keinerlei Reue" Die zwei Männer mussten sich vor einem Schöffensenat im Landesgericht Wels u.a. wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen sowie wegen Kindesmissbrauchsdarstellungen verantworten. Beide bestritten die sexuellen Handlungen nicht, "würden jedoch keinerlei Reue zeigen und kein Unrecht sehen", so die Staatsanwältin. Sie sollen den Opfern auch gedroht haben, sie und ihre Familien umzubringen, falls sie zur Polizei gingen. Die Angeklagten haben bereits ein einschlägiges Vorstrafenregister. Der jüngste Missbrauchsverdacht kam auf, weil Schüler herumerzählt haben sollen, dass es nach Hausbesuchen bei dem Pensionisten Zigaretten und Vapes geben würde. Eine Lehrerin sei hellhörig geworden und meldete sich bei der Polizei, so die Staatsanwaltschaft. Ende Jänner 2025 kam es dann zur Hausdurchsuchung bei dem 79-Jährigen, er sitzt seit 13. März in U-Haft.

Kameras und Halbspiegel Die teils minderjährigen Opfer sollen durch Geschenke wie Zigaretten oder auch Alkohol zu den sexuellen Handlungen gebracht worden sein. Sie trafen sich immer wieder im Haus und der Wohnung der beiden Angeklagten. Sogar der Sohn aus der Familie eines Arbeitskollegen war dabei - die Mutter habe dem jüngeren Angeklagten vertraut, hieß es. Es sollen in dem Haus zahlreiche Kameras sowie ein Zimmer mit einem Halbspiegel installiert gewesen sein. Zumindest eines der Opfer sei auf Video aufgezeichnet worden. Dazu wurden zahlreiche Kindesmissbrauchsdarstellungen auf Datenträgern gefunden. 13 mutmaßliche Opfer waren betroffen, zumindest eines soll unter 14 gewesen sein. Bei einem Buben kam es zu Spätfolgen, nämlich einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer Panikstörung, was den Strafrahmen auf fünf bis 15 Jahre erhöhte.