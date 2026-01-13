Mordanklage nach Tötung von Frau und erwachsenem Sohn in Enns

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat Anklage wegen zweifachen Mordes gegen einen 78-Jährigen erhoben, der im Oktober des Vorjahres in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und seinen erwachsenen Sohn getötet haben soll. Der Mann ist geständig und laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig, teilte das Landesgericht Steyr mit.

Am 27. Oktober wurden die 70-jährige Frau und der 41-jährige Sohn erstochen im Einfamilienhaus der Familie gefunden. Als mutmaßlicher Täter stand rasch der Ehemann der Frau bzw. Vater des Sohnes, der unter einer Beeinträchtigung gelitten haben soll, fest.

Messerattacke nach Streit

Der bisher unbescholtene 78-Jährige gab die Messerattacke, der ein Ehestreit vorausgegangen sein dürfte, zu. Der Mann wurde bei der Tat selbst verletzt, möglicherweise hat er versucht sich das Leben zu nehmen.

Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte kann noch binnen 14 Tagen Einspruch einlegen. Davon geht man aber angesichts seiner geständigen Verantwortung eher nicht aus. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.