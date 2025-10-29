Enns: U-Haft über 78-Jährigen verhängt nach Bluttat an Familie

Das Landesgericht Steyr hat die U-Haft über jenen 78-Jährigen verhängt, der in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und den erwachsenen Sohn erstochen haben soll.

Das Ergebnis der Obduktion der 70-jährigen Toten und des 41-jährigen Toten liege noch nicht in schriftlicher Form vor, sagte eine Staatsanwaltschaftssprecherin. So war am Mittwoch von ihr nur noch zu erfahren, dass der Verdächtige bisher unbescholten war.

Streit als Auslöser

Laut bisherigen Erkenntnissen ging der Tat anscheinend ein Streit zwischen dem Ehepaar voraus. Wann es zu der tödlichen Messerattacke kam, werde auch erst mit dem Obduktionsergebnis zeitlich eingegrenzt werden können. Als Tatzeit komme Sonntagnachmittag bis Montagfrüh in Frage.

Am Montag gegen 7.00 Uhr wurde die Polizei jedenfalls zu dem Wohnhaus gerufen. Für Mutter und Sohn kam jede Hilfe zu spät, der Verdächtige kam mit Verletzungen ins Spital. Er war nach wie vor geständig und befinde sich nun in Untersuchungshaft.