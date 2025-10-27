Mordalarm in Oberösterreich: Mann soll Frau und Kind getötet haben
Zu einer schrecklichen Bluttat soll es Montagmittag in der Stadt Enns in Oberösterreich gekommen sein. Ein Mann soll dort mit einem Messer seine Frau und Kind ermordet haben. Danach soll der Verdächige, laut Krone-Online versucht haben, sich selbst zu töten.
Die Polizei bestätigt auf Nachfrage des KURIER, dass es zwei Todesopfer gegeben habe, die Ermittlungen und Zeugenbefragungen seien angelaufen, heißt es in der Landespolizeidirektion Oberösterreich.
Der vermutliche Täter, ein 78-jähriger Mann, wurde schwer verletzt ins Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der furchtbare Vorfall soll sich mitten in Enns abgespielt haben.
Nachrichten zu dem Vorfall werden laufend ergänzt.
Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.
Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.
