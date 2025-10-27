Die Polizei bestätigt auf Nachfrage des KURIER, dass es zwei Todesopfer gegeben habe, die Ermittlungen und Zeugenbefragungen seien angelaufen, heißt es in der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Der vermutliche Täter, ein 78-jähriger Mann, wurde schwer verletzt ins Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der furchtbare Vorfall soll sich mitten in Enns abgespielt haben.

Nachrichten zu dem Vorfall werden laufend ergänzt.