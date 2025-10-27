Oberösterreich

Mordalarm in Oberösterreich: Mann soll Frau und Kind getötet haben

Polizei bestätigt die Bluttat, macht aber noch keine näheren Angaben. Der 78-jährige Täter soll sich bei Suizidversuch schwer verletzt haben.
27.10.25, 14:35
Zu einer schrecklichen Bluttat soll es Montagmittag in der Stadt Enns in Oberösterreich gekommen sein. Ein Mann soll dort mit einem Messer seine Frau und Kind ermordet haben. Danach soll der Verdächige, laut Krone-Online versucht haben, sich selbst zu töten.

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage des KURIER, dass es zwei Todesopfer gegeben habe, die Ermittlungen und Zeugenbefragungen seien angelaufen, heißt es in der Landespolizeidirektion Oberösterreich. 

Der vermutliche Täter, ein 78-jähriger Mann, wurde schwer verletzt ins Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der furchtbare Vorfall soll sich mitten in Enns abgespielt haben. 

Nachrichten zu dem Vorfall werden laufend ergänzt. 

