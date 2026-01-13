Missbrauch von demenzkranker Wienerin: 3,5 Jahre Haft für Pfleger

Aufgeflogen war der Übergriff durch eine Überwachungskamera , die der Sohn zur Sicherheit seiner Mutter installiert hatte und die die Tat aufzeichnete. Der 26-Jährige war als Urlaubsvertretung zu der Frau gekommen. Bereits am zweiten Tag kam es zu dem sexuellen Übergriff.

Wegen des Missbrauchs einer demenzkranken 82-Jährigen ist am Dienstag am Wiener Straflandesgericht ein Heimhelfer zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 26-Jährige hatte sich am 18. September 2025 im Zuge seiner Betreuertätigkeiten an der Frau vergangen.

„Seitdem hat sie sich um 180 Grad verändert“, schilderte die Schwiegertochter der 82-Jährigen dem Schöffengericht. „Sie war wie ein anderer Mensch. Das hat sie innerlich zerrissen.“ Monatelang habe die Frau täglich geweint, das erlebten die Verwandten bei Besuchen und konnten das auch über die Kamera sehen. Auch die Demenz sei viel schlimmer geworden. „Aber so vergisst sie wenigstens den Vorfall“, so die Schwiegertochter.

Angeklagter bekannte sich schuldig

Der aus Afghanistan stammende Angeklagte, der bisher unbescholten war und seit dem Vorfall in Untersuchungshaft sitzt, bekannte sich „vollinhaltlich schuldig“, wie sein Verteidiger Peter Philipp ausführte. „Er bereut das Ganze.“

Der 26-Jährige kam nach Österreich und machte eine Ausbildung zum Heimhelfer. Einen Dolmetscher brauchte der Mann vor Gericht nicht, er konnte sehr gut Deutsch. Die Betroffene war krankheitsbedingt nicht in der Lage, die Bedeutung des inkriminierten Geschehens zu erfassen und sich dagegen zur Wehr zu setzen.

"Ich bin so dumm gewesen"

„Es tut mir so leid, ich bin so dumm gewesen“, meinte der 26-Jährige. „Ich habe es in dem Moment selbst nicht verstanden.“ Mitangeklagt war auch eine Nötigung. Der Mann soll Anfang 2025 eine weitere Klientin bedrängt haben, indem er die 37-Jährige gegen eine Wand drückte, seinen Kopf gegen ihr Gesicht presste, sodass sie nicht mehr ausweichen konnte, und ihr gegen ihren Willen einen Zungenkuss gab. Auch zu ihr sei der Mann aufgrund des Urlaubs ihrer eigentlichen Pflegerin gekommen.

„Ich hab' mich von Anfang an unwohl gefühlt“, sagte die Frau im Zeugenstand. Er habe zuerst ihre Hand getätschelt und gemeint, das mache er, damit der Patient ruhiger werde. Sie sei wegen des Kusses total schockiert gewesen. „Ich habe ihn so respektiert, wie man einen Arzt respektiert.“ Die 37-Jährige erkannte den Mann „zu 100 Prozent“ wieder.