Festnahme: Pfleger soll Wiener Pensionistin missbraucht haben

Ein junger Pfleger ist am Donnerstag in Wien festgenommen worden, weil er eine demente Pensionistin missbraucht haben soll. Nina Bussek , Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, bestätigte der APA einen dementsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“ am Samstag.

Ermittelt wird wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person. Am Nachmittag sollen die Anträge zur Untersuchungshaft gestellt werden. Laut „Krone“ sollen die Tathandlungen gefilmt worden sein, da einer der Söhne zur Sicherheit der Mutter Kameras in der Wohnung installiert hatte.

Pfleger wurde in JA Josefstadt eingeliefert

Der 25-jährige Afghane wurde festgenommen. Er wurde laut Bussek in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Die Entscheidung, ob U-Haft verhängt wird, soll am Sonntag erfolgen.