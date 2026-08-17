Missbrauchsfall mit Todesfolge: U-Haft verlängert

Die U-Haft über einen Mann, der im Verdacht steht, seiner Ehefrau bei sexuellen Missbrauchshandlungen tödliche Verletzungen zugefügt zu haben, ist am Montag neuerlich und bis 17. Oktober verlängert worden.

Der Beschuldigte habe sich in der Haftverhandlung zu den Vorwürfen weiter nicht geäußert, „er sagt nichts“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels auf APA-Anfrage mit. Die Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person mit Todesfolge dauern an.