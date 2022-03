Zauberhaft, direkt und schräg: Musik von Mira Lou Kovacs

Nicht umsonst kollaboriert Mira Lu Kovacs häufig mit anderen Kunstschaffenden – etwa in der Experimental-Pop-Formation 5K HD. Sie spielt in ungewöhnlichen Theaterproduktionen (“Ganymed in Love”), eröffnet die Wiener Festwochen (2018), kuratiert das Wiener Popfest (2019), verstärkt die Band "My Ugly Clementine" an der Gitarre und setzt das Belvedere Museum akustisch in Szene (2019).

Nach ausgewählten Veröffentlichungen 2020 – unter anderem ein Cover des Enya-Klassikers „Only Time“ – erschien vor einem Jahr eine Art „zweites Debüt“: Erstmals trägt eine Platte ihren eigentlichen Namen, Mira Lu Kovacs.