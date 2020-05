„Ministerium verletzt Datenschutz“

Knapp 3000 Stellungnahmen haben besorgte Bürger gegen die geplante Linzer Westringautobahn (A26) eingebracht. Im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hat das Verkehrsministerium (BMVIT) die Einwände veröffentlicht – und zwar im Internet.

Alle Gegner der umstrittenen Autobahn wurden mit vollem Namen und ihrer Wohnadresse genannt, auch die jeweiligen Einwände wurden zum Teil im Wortlaut publiziert. „Das ist nicht die gängige Praxis in UVP-Verfahren. Es gibt keine Rechtsgrundlage, die das erlauben würde“, sagt der Linzer Universitätsprofessor und Datenschutzexperte Nicolas Raschauer.

Teilweise haben die Westring-Gegner in ihrem Stellungnahmen gesundheitliche Beschwerden und Vorerkrankungen angeführt. Auch diese wurden vom BMVIT veröffentlicht: „Mein Gesundheitszustand ist leider schlecht. (...) Ein Herzinfarkt und die Entnahme meiner Nieren (...) haben mein Leben massiv verändert“, heißt es im Einwand eines Linzers. „Ich erlitt (...) einen schweren Autounfall (...). Seitdem bin ich leicht ‚behindert‘“, führte eine Frau in ihrer Stellungnahme an.

„Es ist ein Skandal, dass diese sensiblen Daten einfach veröffentlicht wurden und für jedermann im Internet einsehbar sind“, sagt die Betroffene im Gespräch mit dem KURIER. Der Linzer Rechtsanwalt Alfred Jaeger – er ist Sprecher der Bürgerinitiativen gegen den Westring – pflichtet der Frau bei: „Dem Ministerium ist ein grober Fehler unterlaufen. Man hätte die Einwendungen zumindest anonymisieren können.“

Jaeger berichtet von einer Bekannten, die in ihrer Stellungnahme eine Lungenkrankheit erwähnte. „Sie ist in der Arbeit darauf angesprochen worden. Es ist nichts passiert, aber im schlimmsten Fall können Arbeitgeber solche Daten missbrauchen.“

Empört zeigt sich auch Hans Zeger, Obmann der Arge Daten: „Das kann es nicht sein, hier wurde der Datenschutz verletzt.“ Zeger vergleicht die UVP mit einem Gerichtsverfahren. Ein solches sei auch öffentlich, deshalb habe aber noch lange nicht jeder Unbeteiligte Zugang zu den relevanten Akten. Die grüne Verkehrssprecherin Gabriela Moser spricht von einem „Bruch des Datenschutzes“.