Mieter jagen einen Serienbrandstifter

Am Tag nach den Brandstiftungen riecht es im Hochhaus in der Sparkassenstraße 23 in Braunau noch immer merklich nach Verbranntem. Jeder Fremde, der das zwölfstöckige Gebäude betritt, wird von Bewohnern argwöhnisch beäugt. „Wir sind nervlich am Ende“, erklärt Mieterin Nicole Ali ihr Misstrauen. Aus Furcht vor neuerlichen Anschlägen habe sie in der Nacht zuvor kein Auge zugebracht. „Wir sind abwechselnd Schmiere gestanden und bei jedem Geräusch aufgeschreckt.“ Nachbarin Herta Schrattenecker, die seit 1969 hier wohnt, pflichtet ihr bei. „Die Angst ist groß, dass das Feuer beim nächsten Mal vielleicht nicht rechtzeitig entdeckt wird und es sogar Tote geben könnte.“