Michael Eibl: „Die Jugend ist nicht politikverdrossen“

Teamwork

Und sein Amt ist wirklich schnell gekommen: „Ich habe plötzlich einen Anruf von der Bezirkspartei bekommen, ob ich Bürgermeister werden möchte.“ Die Zeiten waren damals in Windischgarsten nicht die besten: Der Bauamtsleiter ließ jahrelang Akten unbearbeitet liegen. Der Marktgemeinde entgingen so Gebühren in der Höhe von Tausenden Euro. Sein Vorgänger Norbert Vögerl (ebenfalls ÖVP) trat krankheitsbedingt zurück. Sein „Ja“ zum Amt hat Eibl dennoch nie bereut.

Und nun steckt er im Wahlkampf – die Plakate hängen schon. Einen „knackigen“ und „intensiven“ Wahlkampf möchte er führen – inklusive Hausbesuchen und „Festln“. Es sind die Sachen, die ihm am Bürgermeistersein am meisten liegen: „Die soziale Komponente mit den Leuten gefällt mir irrsinnig.“

Seine Liste ist deshalb bunt gemischt: Sie reiche vom 71-jährigen Pensionisten bis zum 18-jährigen Schüler. „Die Jugend ist gar nicht so politikverdrossen, wie man annehmen würde“, sagt Eibl. So kandidiert jener Freund, der ihn zur JVP brachte, heuer in der Nachbargemeinde Rosenau am Hengstpass. Eibl freut sich schon auf die Teamwork.

Denn wenn er etwas aus American Football für sein Amt lernen konnte, ist das, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten. „Sonst geht der Spielzug nicht auf.“