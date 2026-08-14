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Oberösterreich

Messerattacke in Ried: Frau lebensgefährlich verletzt

Laut Polizeisprecherin sei es „zu einem Vorfall mit einem Messer gekommen“. Ein Mann wurde festgenommen.
14.08.2026, 16:45

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

In einer Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis soll es am Freitag eine Messerattacke auf eine Frau gegeben haben. Laut nachrichten.at habe das Opfer lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

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 Ein Mann sei festgenommen worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der APA vorerst nur, dass es „zu einem Vorfall mit einem Messer gekommen ist“.

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