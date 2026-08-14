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Messerattacke in Ried: Frau lebensgefährlich verletzt
Laut Polizeisprecherin sei es „zu einem Vorfall mit einem Messer gekommen“. Ein Mann wurde festgenommen.
In einer Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis soll es am Freitag eine Messerattacke auf eine Frau gegeben haben. Laut nachrichten.at habe das Opfer lebensgefährliche Verletzungen erlitten.
Ein Mann sei festgenommen worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der APA vorerst nur, dass es „zu einem Vorfall mit einem Messer gekommen ist“.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
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