Messerangriff angekündigt: Freispruch vom Mordversuch in Wels

Eine 23-Jährige ist am Montag am Landesgericht Wels in einem nicht alltäglichen Mordversuchsprozess vom Hauptanklagepunkt nicht rechtskräftig freigesprochen worden.

Die Geschworenen entschieden auf versuchte gefährliche Drohung. Die Frau erhielt sechs Monate bedingte Haft. Sie hatte angekündigt, Stimmen hätten ihr befohlen, jemanden zu erstechen. Sie wurde auch im September 2025 am Bahnhof Gmunden mit einem Messer in der Hand festgenommen, ein Opfer gab es nicht.

Die Frau, die an einer psychischen Störung leidet, erhielt zudem die Weisung für eine Therapie in einer forensischen Ambulanz, zudem wurde ihr für die Dauer der Probezeit von drei Jahren ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Nachdem die Frau bereits gut vier Monate in U-Haft saß, habe die Richterin die sechs Monate Haft bedingt ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig. Mordversuch abgestritten Zwei Tage nach der Festnahme in Gmunden soll die Angeklagte in der U-Haft versucht haben, sich gegen eine Amtshandlung zu wehren, weshalb sie auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt wurde. In dem Punkt bekannte sich die Frau schuldig und wurde dafür auch verurteilt. Den Mordversuch stritt sie jedoch ab.

Laut Staatsanwalt Vorsatz zur Tötung Der Staatsanwalt sah den "Vorsatz der Tötung" jedoch gegeben, denn die Angeklagte meinte wohl bei ihrer Festnahme, sie habe "ein Messer aus der Küchenschublade genommen, es war das größte und das schärfste, das wir daheim haben". Weiters soll sie einer Freundin über Soziale Medien gesagt haben, sie warte nur mehr "auf die passende Person". Der Verteidiger sagte hingegen, der Staatsanwalt sei "weit über das Ziel geschossen, das war nie und nimmer ein Mordversuch". Er sieht in seiner Mandantin einen "bedauernswerten Fall einer psychisch erkrankten jungen Frau", die bereits 30-mal in psychiatrischer Behandlung war. Sie könne "keiner Fliege etwas zuleide tun", weshalb er für "einen klaren Freispruch" plädierte.