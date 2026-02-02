Bluttat in NÖ: Mann (66) stach auf Ehefrau ein - in Lebensgefahr
In Kottingbrunn im niederösterreichischen Bezirk Baden hat am Montagnachmittag ein 66-Jähriger offensichtlich auf seine gleichaltrige Ehepartnerin eingestochen. Danach soll der Mann versucht haben, sich selbst zu töten, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage.
Zum Motiv lagen zunächst keine Angaben vor. Tatwaffe war ein Messer. Das Opfer und der Beschuldigte erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.
Die lebensgefährlich verletzte Frau und der Mann waren zuvor intensivmedizinisch behandelt worden. Die 66-Jährige wurde laut Baumschlager mit einem Notarzthubschrauber abtransportiert, ihr Ehepartner mit einem Notarztwagen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben, Tatort) hat die Ermittlungen übernommen.
Polizei brach Wohnungstür auf
Wie der KURIER aus Polizeikreisen erfuhr, soll es sich bei Täter und Opfer um ein österreichisches Ehepaar handeln. Nach der Tat dürfte sich der 66-Jährige einem Bekannten anvertraut haben, die Polizei brach schließlich die Wohnungstüre auf und entdeckte die beiden Schwerverletzten.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
