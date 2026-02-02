Bluttat in NÖ: Mann (66) stach auf Ehefrau ein - in Lebensgefahr

In Kottingbrunn im niederösterreichischen Bezirk Baden hat am Montagnachmittag ein 66-Jähriger offensichtlich auf seine gleichaltrige Ehepartnerin eingestochen. Danach soll der Mann versucht haben, sich selbst zu töten, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage.

Zum Motiv lagen zunächst keine Angaben vor. Tatwaffe war ein Messer. Das Opfer und der Beschuldigte erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die lebensgefährlich verletzte Frau und der Mann waren zuvor intensivmedizinisch behandelt worden. Die 66-Jährige wurde laut Baumschlager mit einem Notarzthubschrauber abtransportiert, ihr Ehepartner mit einem Notarztwagen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben, Tatort) hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei brach Wohnungstür auf

Wie der KURIER aus Polizeikreisen erfuhr, soll es sich bei Täter und Opfer um ein österreichisches Ehepaar handeln. Nach der Tat dürfte sich der 66-Jährige einem Bekannten anvertraut haben, die Polizei brach schließlich die Wohnungstüre auf und entdeckte die beiden Schwerverletzten.