Messerangriff auf 40-Jährigen in OÖ: Fahndung bisher ohne Erfolg

Polizei und Rettung sind am Samstagabend in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) im Großeinsatz gestanden. Im Bereich des Bahnhofs hatte ein 40-Jähriger gegen 17.30 Uhr den Notruf wegen einer Messerverletzung gewählt. Daraufhin lief eine intensive Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter mit Hubschraubern, Drohnen und Hunden an, bestätigte ein Polizeisprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich der APA einen Bericht der Kronen Zeitung.

Der Notarzt kümmerte sich um das schwer verletzte Opfer, danach wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Noch am Sonntag soll die Einvernahme stattfinden. Davon erhofft sich die Polizei mehr Klarheit über den Ablauf. Bisher habe man laut Polizei nur wirre Angaben von dem Verletzten erhalten. Daher ermittle man noch in alle Richtungen. An der Alarmfahndung nahmen auch Beamte aus dem angrenzenden Bundesland Salzburg teil. Sie blieb bisher erfolglos.