Prozess in Linz nach Messerangriff in Haid

8. März in Haid: Weil er eifersüchtig auf den Ex-Freund seiner Partnerin gewesen sein soll, soll der 32-jähriger Angeklagte mit einem 46-jährigen Mann in dessen Auto von Linz nach Haid gefahren sein. Er hätte den Ex-Freund zur Rede stellen wollen.

Am 6. Dezember stehen der 32-Jährige und sein mutmaßlicher 46-jähriger Komplize vor Gericht. Im Zuge der Aussprache soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Diese habe in einem Mordversuch geendet, so die Staatsanwaltschaft.

Laut Anklage hätte der 32-Jährige versucht, dem Opfer mit einem Messer in den Kopf zu stechen. Das Opfer habe den Angriff abwehren können, konnte eine Kopfverletzung aber nicht vermeiden.

