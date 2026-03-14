Menschliche Knochenreste auf Baustelle in Ranshofen entdeckt

Auf einer Baustelle in Ranshofen im Bezirk Braunau wurden menschliche Knochenreste entdeckt. Die Polizei Braunau wurde am Freitagnachmittag alarmiert und rückte zum Fundort aus. Bei näherer Untersuchung stellten die Beamten fest, dass es sich um mehrere skelettierte Knochenteile handelt.

Historischer Soldatenfriedhof vermutet Nach ersten Erhebungen vor Ort gehen die Behörden davon aus, dass die Knochen vermutlich von einem ehemaligen Soldatenfriedhof stammen. Als Sofortmaßnahme wurde das Baugrundstück nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Braunau behördlich gesperrt, um weitere Untersuchungen zu ermöglichen und potenzielle historische Funde zu schützen.