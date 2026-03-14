Bezirk Braunau

Menschliche Knochenreste auf Baustelle in Ranshofen entdeckt

Bei Bauarbeiten in Ranshofen wurden Knochenreste gefunden, die vermutlich von einem ehemaligen Soldatenfriedhof stammen.
14.03.2026, 16:43

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Mehrere rot-weiße Absperrbänder mit der Aufschrift POLIZEIABSPERRUNG.

Auf einer Baustelle in Ranshofen im Bezirk Braunau wurden menschliche Knochenreste entdeckt. Die Polizei Braunau wurde am Freitagnachmittag alarmiert und rückte zum Fundort aus.

Bei näherer Untersuchung stellten die Beamten fest, dass es sich um mehrere skelettierte Knochenteile handelt.

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Historischer Soldatenfriedhof vermutet

Nach ersten Erhebungen vor Ort gehen die Behörden davon aus, dass die Knochen vermutlich von einem ehemaligen Soldatenfriedhof stammen.

Als Sofortmaßnahme wurde das Baugrundstück nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Braunau behördlich gesperrt, um weitere Untersuchungen zu ermöglichen und potenzielle historische Funde zu schützen.

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Entscheidung über weiteres Vorgehen steht bevor

Am Montag werden Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Braunau gemeinsam mit dem Denkmalamt über das weitere Vorgehen beraten. Dabei wird entschieden, welche Maßnahmen für den Umgang mit den Funden notwendig sind und wie die Bauarbeiten fortgesetzt werden können.

Solche Funde sind keine Seltenheit bei Bauarbeiten in historisch bedeutsamen Gebieten und erfordern oft archäologische Nachuntersuchungen.

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