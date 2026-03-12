Wienerin der Woche: Die Archäologin Caroline Posch

Die Geschichte der Menschheit hat sie schon als Sechsjährige interessiert, so sehr, dass ihr ihre Mutter bei Museumsbesuchen ernst erklären musste: „Das darf man nur angreifen, wenn man Archäologin ist.“ Caroline Posch lächelt. Seit vier Jahren arbeitet sie nunmehr in der Abteilung für Prähistorie im Wiener Naturhistorischen Museum.

Daher weiß sie, dass das Angreifen von zigtausend Jahre alten Artefakten zum einen berühren, zum anderen aber auch frustrieren kann: „Du hast etwas in der Hand, was vor sehr langer Zeit ein Mensch erzeugt und auch verwendet hat. Aber du kommst nicht über diesen einen letzten Punkt hinweg.“ Der da wäre? „Es ist nicht mehr möglich, noch weitere Fragen zu stellen.“