Wienerin der Woche: Die Pflanzplanerin Sonja Schwingesbauer

Federgräser, Kugeldisteln, Goldastern und auch die Golddisteln: Das sind die wild wachsenden Pflanzen, die Sonja Schwingesbauer in ihrem Garten im Weinviertel für die ebenso wilde Fauna als deren natürliche Kooperationspartner wachsen lässt. Mit nachhaltigen Folgen, wie sich die an der Universität für Bodenkultur ausgebildete Landschaftsarchitektin und Pflanzplanerin freut: „Es tut sich was in meinem Garten.“

Beobachtet und fotografiert hat sie bereits die Sand- und die Gelbstirnige Dolchwespe, auch Holz- und Langhornbienen, seltene Schmetterlinge wie Segelfalter oder Schwalbenschwanz. „Zudem Zauneidechsen, Fledermäuse und Glühwürmchen.“ Für Sonja Schwingesbauer war die Natur schon früh ganz großes Kino: Ihre Kindheit verbrachte sie am Fuße des Hochwechsels, an der natürlich-naturbelassenen Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark.