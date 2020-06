„Meine kleine große Welt“

Auch Zäsuren der Geschichte erlebte er persönlich mit. Zu den berührendsten Ereignissen zählt für Nußbaumer zweifellos der Besuch des ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat 1977 in Israel. „Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass sich Feinde in den Armen lagen. Als er die Barriere der Herzen durchbrach und in Tel Aviv landete, heulten selbst die abgebrühtesten Journalisten“, berichtet der Nahost-Kenner.

Nußbaumer zählte auch zu den ersten Personen aus dem Westen, die 1979 nach langer Zeit tibetischen Boden betreten durften. Im selben Jahr besuchte er den Dalai Lama in einem Schweizer Kloster und zeigte ihm Bilder von der Reise in die Hauptstadt Lhasa. Seitdem verbindet den katholischen Publizisten mit dem geistigen Oberhaupt der Tibeter eine persönliche Bekanntschaft.

Dem vorausgegangen war sechseinhalb Jahre zuvor ein Treffen mit dem damaligen Regierungschef Chinas, Tschou En-lai. „In einem drei Stunden langen Gespräch habe ich ihm von Österreichern in Tibet berichtet.“ Er erzählte dem Führer der Kommunistischen Partei von Pater Johann Grueber, der im 17. Jahrhundert zu Fuß ins Hochland ging, und von den Bergsteigern Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter, die auf den Dalai Lama trafen. „Dabei äußerte ich den Wunsch, dass ich gerne der erste Österreicher wäre, der nach der Kulturrevolution nach Tibet reist.“