Mehrere Kandidaten, aber keine Namen: SPÖ OÖ weiterhin auf der Suche

Die SPÖ Oberösterreich ist nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden, Landesrat und vor allem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027.

Der geschäftsführende Parteivorsitzende Alois Stöger will jemanden aus der Industrie an die Spitze der Partei holen, lässt sich aber keinen Namen entlocken. In besagter Pressekonferenz nach der Sitzung der Parteigremien am Montag kündigte er für 5. Mai eine Entscheidung und für Herbst einen Landesparteitag an.

Entscheidung am 5. Mai

Am 9. November hatte der damalige SPÖ-Landesvorsitzende Michael Lindner angekündigt, sich aus privaten Gründen aus der Politik zurückziehen zu wollen. Als Landesrat ist Lindner nach wie vor im Amt, auch wenn er klargemacht hat, die Funktion lieber früher als später zurückzulegen.

Laut Stöger wird er nun aber noch bleiben und voraussichtlich in einer der Landtagssitzungen nach dem 5. Mai die Regierungsfunktion zurücklegen.