Mega-Baustelle: Steyrer fürchten monatelanges Verkehrschaos

Gerald Hackl

Schedlberger

„Der Bau ist nicht mehr zu stoppen. Bis Ende Februar werden die letzten Grundeinlöseverhandlungen so gut wie abgeschlossen sein“, bestätigtSteyrs Bürgermeister. Das Projekt wird in drei Teilen umgesetzt, wobei in jeder Bauphase der jeweilige Straßenabschnitt des Knotens zur Gänze für den Verkehr gesperrt wird. „Das wird ein monatelanges Chaos. Und was soll danach besser werden?“, fragt sich

T-Kreuzung

Landesrat Hiesl versucht zu beschwichtigen. „Wir unternehmen alles, um die Sache möglichst reibungslos abzuwickeln – trotz der Baustelle.“

Auch Hackl betont: „Eine andere Variante mit Teilsperren hätte doppelt so lange gedauert. Das will schließlich auch niemand.“ Der neue, vierspurige Taborknoten soll eine zentrale T-Kreuzung erhalten – und keinen Kreisverkehr. Apotheker Reitter: „Völlig unverständlich. Bei der Nordspange in Steyr hat es zuerst auch eine T-Kreuzung gegeben. Die wurde dann um zwei Millionen Euro in einen Kreisverkehr umgebaut, weil es einfach zu viele Unfälle gegeben hat.“

Reitter gibt sich nicht geschlagen. Er plant am Taborknoten kurz vor Baubeginn eine Menschenkette, die den Verkehr für mehrere Stunden zum Stillstand bringen soll. „Die Politiker müssen einsehen, dass es viele Bürger gibt, die sich nicht alles gefallen lassen.“