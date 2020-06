Mediziner-Revolte trägt Früchte

Deutlich gesunken ist nicht nur die Dauer, sondern auch die Frequenz der Dienste. Kamen Dr. Hintz und seine Kollegen früher bis zu 13-mal pro Monat zum Einsatz, sind es jetzt im Idealfall nur noch drei bis vier Zwölf-Stunden-Dienste im Quartal.

Diese Entlastung ist dem Einsatz von Jungmedizinern aus dem Linzer Raum zu verdanken. "Wir haben einen Pool von 50 Ärzten, 25 davon sind Hausärzte, 25 junge Kollegen, die Erfahrung sammeln und zusätzlich etwas verdienen möchten." Was die Kosten betrifft, sei das neue Modell nicht teurer als das alte, meint Hintz. Und nicht nur die Ärzte, sondern auch die Patienten würden profitieren: "Das alte System hat zu einer Überarbeitung geführt. Wir hatten keine Kraft mehr für Ethik und Empathie. Einfach zu wenig Zeit, für die Patienten dazusein", sagt Dr. Hintz. Die Überlastung vieler Ärzte sei generell ein Problem, dass der Qualität unseres Gesundheitssystems schade. Auch in Hinblick auf den Ärztemangel. Denn die jungen Kollegen seien kaum bereit, jahrzehntelang bis ans Limit zu gehen. "Sie wissen gut um ihre Ressourcen Bescheid und schauen auf ihre Bedürfnisse." Daher dürfe sich niemand wundern, wenn ein beachtlicher Teil der jungen Ärzte ins Ausland gehe, von besseren Verdienstchancen abgesehen.

Bei älteren Kollegen zeige sich die jahrelange Überarbeitung erst in der Pension. "Viele brauchen länger als ein Jahr, bis sie wieder in einen Zustand zurückkehren, in dem sie das Leben wieder genießen können und die Muster aus dem Beruf abgelegt haben." Patentrezepte, wie es anders laufen könnte, kann Dr. Hintz nicht vorlegen. Allein bei der Bürokratie – 20 Stunden verbringt er pro Woche mit der Verwaltung seiner Patienten – würde er sofort etwas ändern. "Ich bin kein Politiker und auch kein Funktionär. Mit der Neuorganisation des hausärztlichen Notdiensts haben wir zumindest in unserem Bereich Verbesserungen erzielt und nicht darauf gewartet, bis andere für uns eine Lösung finden."

LehrpraxisIn Oberösterreich geht in den nächsten zehn Jahren etwa die Hälfte der Landärzte in Pension. Nachfolger in ausreichender Zahl sind nicht in Sicht. Landeshauptmann Josef Pühringer ( ÖVP) verspricht sich zusätzliche Ärzte durch die neue medizinische Fakultät in Linz. Die Ärztekammer wiederum fordert eine verpflichtende Lehrpraxis, die Jungmediziner im Rahmen ihres Turnus bei einem niedergelassenen Arzt absolvieren. Die Politik ist grundsätzlich für diese Idee zu haben, dafür zahlen – 19 Millionen Euro pro Jahr – wollen aber weder Bund noch Länder. Einer Lehrpraxis kann auch Dr. Hintz viel abgewinnen: "Ein Jahr schnuppern ist aber zu wenig. Die Jungen müssten auch Vertretungen machen."