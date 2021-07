Medaillen aus der Speck-Werkstatt

Wer Peter Haudums Werkstatt in Helfenberg betritt, wird dort keinen Hammer, keine Nägel oder Schrauben finden. Es riecht auch nicht nach Schmieröl, Leim oder Terpentin. Und man braucht sich keine Sorgen machen, dass die Kleidung oder die Hände schmutzig werden.

Stattdessen umhüllt den Besucher eine würzige Aroma-Wolke, die das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Kein Wunder: Wir sind in Haudums kulinarischem Bastel-Labor. In seiner „Speck-Werkstatt“ tüftelt der Räuchermeister oft wochenlang an herzhaften Kreationen, die des Feinschmeckers Auge und Magen erfreuen. „Man darf sich mit einem Ergebnis bloß nicht zu rasch zufriedengeben – das Ziel muss sein, möglichst nur das Optimum herauszuholen.“