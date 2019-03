Maximilians Weltreich auf Stadtturm

Dass eine mittelalterliche Stadt ihren Aufschwung der Jugendfreundschaft zweier bedeutender Männer verdankt, lässt sich beim Besuch von Vöcklabruck eindrucksvoll nachvollziehen. Mächtig und schutzgebietend bewacht der Stadtturm die historische Altstadt.

Der Kulturexperte, Autor und Verleger Kilian Müller weiß, warum sich Kaiser Maximilian, dessen Todestag sich heuer zum 500. Mal jährt, sich gerne in Vöcklabruck aufgehalten hat: „Es war die Freundschaft mit seinem Jugendfreund Wolfgang von Polheim. Dieser wuchs mit ihm am kaiserlichen Hof in Wiener Neustadt auf und zählte lebenslang zu den engsten Freunden des Kaisers. Er residierte auf seinem Stammsitz, der Wartenburg bei Vöcklabruck, heute ist sie nur mehr eine Ruine. Immer wieder unterstützte der Adelige den ständig in Geldnot befindlichen Kaiser mit gewaltigen Geldsummen.“

Der alte Aphoristiker hat wohl recht, wenn er meint: „Reich sind nur die, die wahre Freunde haben.“ Natürlich wird auch die geografische Lage der Stadt eine Rolle gespielt haben. Sie war ein Verkehrsknotenpunkt, der genau an der Reichsstraße von Wien über Lorch, Wels und Salzburg lag und die österreichischen Länder mit Tirol verband.