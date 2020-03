Max und Moritz als Geburtstagsgeschenk

von Christa Koinig

Wenn ihr meine Familie kennt, dann wisst ihr, dass wir unterschiedliche Figuren sind: Omama, der Kasperl, die beiden Drachen Basti und Rosalilli, Wulliwu der Teddy, Onkel Hans, der alte Sepp von der Alm, Tante Gatschi und noch einige andere. Kürzlich sind wieder zwei Neue dazu gekommen, nämlich Max und Moritz. Aber lasst euch die Geschichte von Anfang an erzählen.

Omamas Nusstorte

Unsere Omama hatte Geburtstag, und so wie jedes Jahr hat sie uns zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen, und so wie jedes Jahr wollte sie ihre Nusstorte backen. Weil in ihrem Garten ein Nussbaum steht, hat sie die frischesten Nüsse und diese bewahrt sie in der Speisekammer auf. Manchmal naschen Kasperl und ich heimlich davon, aber nur ganz wenige, damit es nicht auffällt. Unsere Omama liebt Tiere sehr und weil wir schon einen Hund und eine Katze haben, hab’ ich mir ein besonderes Geburtstagsgeschenk für sie ausgedacht.

Die Nüsse sind verschwunden

Ich wollte ihr einen Hamster schenken. Damit dieser nicht so alleine ist, hab’ ich einen zweiten dazu gekauft und die beiden Kerlchen in meinem Zimmer versteckt. Als dann der Geburtstag da war und alle zum Feiern gekommen sind, waren wir alle in bester Laune, nur nicht unsere Omama. „Wer hat die Nüsse gestibitzt?“, hat sie streng gerufen, „die Nüsse sind verschwunden, und damit ihr es wisst, es gibt keine Nusstorte.“ Schlimmer hätte es nicht kommen können, haben wir geglaubt, doch es kam schlimmer.

Max und Moritz, die kleinen Nussdiebe

Denn als ich ihr Max und Moritz schenken wollte, waren die beiden nicht pumperlmunter, sondern lagen träge im Käfig herum und jammerten vor sich hin. Da blieb für Omama gar keine Zeit, sich über ihr Geschenk zu freuen, denn sie musste gleich den Tierarzt anrufen. Der war dann auch bald da und hat sofort gewusst, was los war. Max und Moritz hatten fast alle Nüsse aufschnabuliert und den Rest in ihren dicken Backen versteckt. Aber gefeiert haben wir dann trotzdem, und es gab Omamas berühmte Topfentorte.