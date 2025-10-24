Im Fall um zwei seit zehn Jahren vermisste Mühlviertler, deren Auto mitsamt menschlichen Überresten am Mittwoch im Lipno-Stausee in Tschechien gefunden worden ist, geht die Polizei von einem Unfall aus. Die Obduktion der Leichen habe ergeben, dass es sich um zwei Männer handelt und dass Fremdverschulden auszuschließen sei, so eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Identifizierung mittels DNA-Analyse werde aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Am 11. September 2015 hatten sich die zwei 26-jährigen Freunde Max Baumgartner und Andreas Leitner abends in Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) getroffen. In der Nacht dürften sie dann spontan in Richtung der wenige Kilometer entfernt gelegenen Kleinstadt Vyssi Brod in der Tschechischen Republik gefahren sein. In den frühen Morgenstunden wurde ihr Auto noch von einer Kamera bei einem Kreisverkehr in Bad Leonfelden registriert. Dann verliert sich die Spur. 2016 wurde der Fall in der Sendung "Aktenzeichen XY Spezial - Wo ist mein Kind" vorgestellt - allerdings ohne Erfolg.

Unfallhergang unklar Zehn Jahre lang blieben die Männer und das recht auffällige Auto verschwunden - bis Mittwoch. Das tschechische Militär war zu Tauchübungen am Lipno-Stausee, der heuer einen außergewöhnlich niedrigen Wasserstand hat. Dabei stießen Soldaten auf das Auto, das sich anhand des Kennzeichens als jenes der beiden vermissten Mühlviertler herausstellte. Es befand sich rund zwölf Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von rund zwei Metern.