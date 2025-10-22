Seit zehn Jahren vermisste Männer tot im Stausee gefunden

Seit der Nacht vom 11. auf den 12. September 2015 fehlte von den beiden Freunden Max Baumgartner und Andreas Leitner jede Spur. Nach einem Kartenspielabend in Zwettl an der Rodl in Oberösterreich fuhren die beiden damals 26-Jährigen in Richtung Tschechien – und galten seither als vermisst. Bis Mittwoch, als ihre Leichen im tschechischen Lipno-Stausee laut Kronen Zeitung von Militärtauchern entdeckt wurden. Als Baumgartner und Leitner verschwanden, hatten sie weder größere Mengen Geld noch ihre Reisepässe bei sich. Auf ihren Konten konnten seither keine Bewegungen mehr festgestellt werden.

Dass die beiden freiwillig untergetaucht seien, schloss etwa die Mutter Leitners im Gespräch mit dem KURIER-Podcast Dunkle Spuren aus: „Der Max hat gerade eine Küche in seine Wohnung eingebaut und der Andi hat sich am Tag davor noch einen neuen Boden in sein Zimmer gelegt und ein neues Bett gekauft. Das tue ich doch nicht, wenn ich den Plan habe, wegzugehen“, sagte sie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Das "Frankenstein-Auto"

Nach der Entdeckung der Leichen bargen Einsatzkräfte auch das Fahrzeug, mit dem die beiden Männer gefahren waren, aus dem Stausee: Ein „Frankenstein-Auto“, wie Leitner sagte. Aus drei alten Citroëns, die Max Baumgartner extrem billig erworben hatte, schraubte er sich einen fahrtüchtigen Untersatz zusammen. Der Wagen ist silbergrau, dass er aus Altteilen zusammengebaut ist, erkennt man an den Türen. Ihre unteren Hälften waren schwarz lackiert – das Nummernschild UU-883 DP war beim Bergeeinsatz noch zu erkennen.