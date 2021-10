Hinauswirken in die Gesellschaft

Er begann als 8-Jähriger am damaligen Brucknerkonservatorium zu studieren, knapp vor der Matura gewann er seinen ersten Wettbewerb am Cello. Danach ging es für Martin Rummel in die weite Musikwelt. Nach Stationen unter anderem in Deutschland, Neuseeland und der Schweiz, schließt sich nun der Kreis. Der 47-Jährige ist seit 1. Oktober Rektor der Bruckneruni in Linz.

KURIER: Herr Rummel, willkommen zurück! Wie fühlt es sich an, wieder in Linz zu sein und zu leben?

Martin Rummel: Gut, ich bin auf dem schönsten Arbeitsplatz von Linz gelandet. Ich habe diesem Ort viel zu verdanken, habe die Entwicklung des Hauses aus der Ferne beobachtet. Wir haben den akademischen Vollausbau erreicht, das muss so eine junge Uni erstmal schaffen. Ich darf nun meine Erfahrungen einbringen, das ist eine schöne Aufgabe für die kommenden Jahre.

Am 4. November steht Ihre Inauguration (feierliche Einsetzung, Anm.) an: Beschreiben Sie doch bitte, welche Aufgaben ein Rektor hat und was er macht.

Es ist eine Hybridrolle aus 100 Prozent Service für die Universität mit einer gewissen Richtlinien-Kompetenz. Einerseits ist man eingebettet in eine Maschinerie, die läuft, andererseits kann man gestalterisch mitwirken. Das zieht sich durch alle Bereiche, durch die akademische Weiterentwicklung, durch die Außenbeziehungen bis hin zu den tagtäglichen Mühen. Man muss wahnsinnig viele Bälle in der Luft halten können. Hier gehen 1200 Leute ein und aus. Es muss mir gelingen, dass alle zu ihrer bestmöglichen Form auflaufen. Es haben ja nur jene Entscheidungen einen Sinn, die dann im Haus mitgetragen und fortentwickelt werden.