Schwimmer Martin Espernberger: Auf dem Sprung zu Olympia

Für viele hierzulande tauchte der 20-Jährige quasi aus dem Nichts auf, dem ist natürlich nicht so. Espernberger ist Linzer, absolvierte 2016 ein Auslandssemester in den USA. Das gefiel ihm so, dass er blieb. Sport und Ausbildung lassen sich dort wesentlich einfacher vereinbaren als in Österreich.

Aktuell studiert er an der Universität von Tennessee Elektrotechnik – wenn er nicht bei Wettkämpfen ist. Nach seiner WM-Medaille wurde der Sportler von seinen Studienkollegen gebührend gefeiert: „Alle haben mir gratuliert und sich gefreut“.