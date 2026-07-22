Kollision in Marchtrenk: Mountainbiker schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am 21. Juli 2026 gegen 15.19 Uhr in Marchtrenk im Bezirk Wels-Land gekommen. Ein 23-jähriger Mountainbiker kollidierte auf der Sternmühlstraße mit einem Pkw und wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann ins Klinikum Wels.

Mountainbiker übersah ankommenden Pkw

Zum Zeitpunkt des Unfalls lenkte ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land seinen Pkw auf der Sternmühlstraße in Richtung Weißkirchner Straße. Gleichzeitig war der 23-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Wels-Land, mit seinem Mountainbike auf dem Geh- und Radweg nächst der Sternmühlstraße unterwegs.

Als der Mountainbiker die Straße zum gegenüberliegenden Geh- und Radweg überquerte, übersah er den ankommenden Pkw-Lenker. Es kam zu einer rechtwinkeligen Kollision, bei der der 23-Jährige gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert wurde.