Wohnungsbrand in Linz: Bewohner rettet sich auf Dach

Ein Mann hat sich Mittwochmittag aus der brennenden Wohnung im dritten Stock eines Linzer Mehrparteienhauses durch ein Fenster auf das Dach retten können. Die Person wurde dann mit einer Drehleiter von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Munition und Handgranaten

Wie oberösterreichische Medien berichteten, soll er angegeben haben, dass sich in der Wohnung möglicherweise Munition sowie zwei Handgranaten befinden könnten, genauere Angaben machte er offenbar nicht.