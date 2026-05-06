Wohnungsbrand in Linz: Bewohner rettet sich auf Dach
Laut Medien könnten sich eventuell Munition und Handgranaten in den Räumlichkeiten befinden
Zusammenfassung
- Ein Mann rettete sich bei einem Wohnungsbrand in Linz über das Dach und wurde von der Feuerwehr geborgen.
- Der Bewohner gab an, dass sich möglicherweise Munition und zwei Handgranaten in der Wohnung befinden.
- Polizei und Spezialisten waren im Einsatz, während der Feuerwehreinsatz am Nachmittag noch andauerte.
Ein Mann hat sich Mittwochmittag aus der brennenden Wohnung im dritten Stock eines Linzer Mehrparteienhauses durch ein Fenster auf das Dach retten können. Die Person wurde dann mit einer Drehleiter von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.
Munition und Handgranaten
Wie oberösterreichische Medien berichteten, soll er angegeben haben, dass sich in der Wohnung möglicherweise Munition sowie zwei Handgranaten befinden könnten, genauere Angaben machte er offenbar nicht.
Die Polizei bestätigte auf Nachfrage den Brand und dass Spezialisten zum Gebäude ausgerückt seien. Von der Berufsfeuerwehr war vorerst nichts Näheres zu erfahren, da der Einsatz am frühen Nachmittag noch nicht beendet war.
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