Mann nach Brand in Wohnung tot in Oberösterreich aufgefunden

Bei einem Brand in einem Nebengebäude eines Bauernhofes in Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) ist ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, war alles stark verraucht, bestätigte die Polizei einen Online-Bericht der "OÖN" am Sonntagnachmittag.

Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung den Sohn der Familie, der dort gelebt haben dürfte, nur mehr tot. Man gehe von einer Rauchgasvergiftung aus, so die ersten Infos der Polizei.