Mit Handgranaten und Sprengstoff zum Polizeirevier

Mit Handgranaten und drei Kilo Sprengstoff ist am Samstagnachmittag in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) in Oberösterreich ein Mann aufs Polizeirevier marschiert. Das Gut war in Plastikbehälter in der Traun geschwommen. Es handelte sich um scharfe Waffen und amerikanischen Sprengstoff aus Militärbeständen. "Auf legalem Weg kann man das nicht erwerben", so ein Polizei-Sprengstoffexperte zur APA.