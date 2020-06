Mann bekommt 44.000 € für Kuckuckskind

Demnach muss St., der leibliche Vater, 44.000 Euro plus Zinsen an den Kläger zahlen. Dazu kommen noch die Prozesskosten in Höhe von 12.000 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. „Alles in allem kann ich gut damit leben“, sagt Christoph Rogler, der Anwalt von S. Der Rechtsvertreter des 73-jährigen Nebenbuhlers, Harald Gursch, wird Berufung einlegen. „Mein Mandant hat ja gar nicht so viel Geld.“

Der Fall des betrogenen Albert S. sorgte bei Bekanntwerden im Oktober 2011 für viel Aufsehen. Der 49-jährige Mann hatte 21 Jahre lang geglaubt, er habe mit seiner Lebensgefährtin vier Kinder gezeugt. Nach und nach musste er allerdings feststellen, dass ihm lauter Kuckuckskinder ins Nest gelegt worden waren. „Kein einziges Kind stammt von mir, das tut verdammt weh“, sagte der 49-Jährige damals, am Boden zerstört.

Ein DNA-Test ergab schließlich, dass der Altbauer St. der Vater des 22-jährigen Sohnes ist. „Ich habe ihn sofort geklagt. Schließlich musste ich jahrelang alles für den Buben bezahlen. Moped, Urlaub, Kleidung“, sagt S., der sich vor Kurzem untersuchen ließ und nun weiß, dass er zeugungsunfähig ist.