Mann bei Waldarbeiten in OÖ von Wurzelstock erschlagen

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist am Donnerstag bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Der Mann wollte in steilem und unwegsamem Gelände eine entwurzelte Esche aufarbeiten, von deren Wurzelstock er erschlagen wurde, berichtete die oö. Polizei in einer Aussendung.

Der Forstarbeiter wollte den rund 40 cm dicken Stamm des Baumes durchschneiden, um ihn von der Wurzel zu trennen, als sich der Wurzelstock löste, den Mann traf und nach hinten schleuderte. Ein weiterer Arbeiter, der ebenfalls in dem Waldstück beschäftigt war, beobachtete den Vorfall. Er leistete sofort Erste Hilfe und hob den Wurzelstock mit einer Seilwinde an. Der 59-Jährige erlag aber noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, so die Polizei.