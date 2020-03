„Man entkommt hier dem Fußball nicht“

Der 46-jährige Wahlbrite vergleicht Manchester mit Linz. Die Stadt sei industriell geprägt, entwickle sich aber dynamisch in eine moderne Richtung. Nach dem Niedergang der Textil- und Schwerindustrie musste sich Manchester wirtschaftlich neu erfinden. Heute dominierten in der Universitätsstadt neben der Finanzwirtschaft forschungsintensive Betriebe, etwa in den Bereichen Biotechnologie und Umwelttechnik. Dazu kommen viele Start-ups im IT-Sektor und zunehmend Tourismus. Manchester boomt und ist die am schnellsten wachsende Stadt Europas, weiß Löffler und beschreibt die rasante Bautätigkeit: „Wenn ich aus meinen Bürofenster schaue, sehe ich auf Anhieb fünf, sechs, sieben Kräne.“

Großraum mit drei Millionen Einwohnern

Die Stadt selbst hat gut 500.000 Einwohner, im gesamten Großraum sind es an die drei Millionen. Dennoch sei Manchester besser überschaubar und weniger hektisch als die Metropole London, die nur zwei Zugstunden entfernt ist. Das üppige Kulturangebot dort lasse sich somit gut nutzen. Aber auch Manchester habe kulturell einiges zu bieten. Alles in allem lebe es sich gut hier, das gesellschaftliche Klima sei sehr aufgeschlossen, tolerant und weltoffen, sagt Löffler. „Auch wenn man das vielleicht aufgrund der Brexit-Debatte nicht vermutet.“ Und dann ist klarweise Fußball ein wesentlicher Bestandteil der Stadt, die sich diesbezüglich in zwei Lager aufteilt: in die Roten und die Blau-Weißen, United und City.